Телеведущая украинского телеканала "1+1" Лидия Таран поделилась новой фотографией

Как передает Politeka.net, Лидия Таран является популярной украинской телеведущей. Она известна своей работой на канале "1+1". Не смотря на занятой график, ведущая часто радует своих поклонников новыми публикациями в социальных сетях.

На этот раз Лидия поделилась новым фото. На снимках телеведущая рядом со своей дочкой - Василиной. Девушки стоят на краю берега, а на фоне них - море. Лидия одета в тельняшку и короткие белые шорты, в которых отлично видно спортивную фигуру телеведущей. Василина в спортивном топе с длинными рукавами и тоже белых шортах.

"Он не изменился. Только мы с малой, да и то - совсем немножко. Между фотками 7 лет, найди столько же отличий. А еще лучи абсолютного счастья вам от нас в ленту. И немного солнечных ожогов", пишет звезда "1+1".

Поклонники Лидии засыпали девушек комплиментами: "Фото завораживает", "Любуюсь вашей Василиной", "Хорошие фото", "7 лет назад эмоции были больше! Наверное чем меньше мы и дети, тем они больше! Хорошего отдыха", "Вы не изменились совсем, а вот карапуз вырос", "Только лучше стали".

Напомним, звезда 1+1 Лидия Таран показала украинцам, как развлекается в отпуске: "Сколько влезет"

Также, звезда "1+1" Лидия Таран в украинских цветах впечатлила новым фото: "Готовимся к битве"

Ранее сообщалось, звезда "1+1" Лидия Таран в голубом топе впечатлила кадрами на природе: "Шикарная женщина"





