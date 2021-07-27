Внучка відомого українського танцюриста та хореографа Григорія Чапкіса Анна Сафрончик поділилася новою світлиною
Як пише Politeka.net, популярна італійська 40-річна модель Анна Сафрончик, яка народилася в Україні, є внучкою легендарного хореографа Григорія Чапкіса. Модель активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками подробицями зі свого життя.
Так, цього разу внучка Чапкіса опублікувала красиве селфі. На ньому модель одягнена в сіромі піджаку, образ доповнює підвіска та розпущене волосся. Сьогодні Анна Сафрончик святкує іменини.
"З днем іменин мене 😄💋🌺 !!!", - підписала світлину модель.
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Шанувальники дівчини написали безліч коментарів, у яких вітали Анну зі святом. Світлину внучки Чапкіса також оцінив єдиний син Софії Ротару – 50-річний Руслан Євдокименко.
" Чудова 😍😍😍", "Красива дівчина 😘", "З днем іменин ❤️", " Багато-багато ласкавих побажань! Приємних іменин, Анна 🎉🎊🎉🎊🥂🍾😘", " З іменинами 😍❤️", "Діамантові очі 💎👀", "Які очі…", "Закоханий у ваші очі", - пишуть фанати моделі.
Раніше Politeka писала, що внучка Чапкіса показала чуттєвий образ, розпустивши волосся: "Яка ж ви красива".
Нагадаємо, що онука Чапкіса показала ідеальні ніжки в коротеньких шортах, підкоривши фігурою: спокусливі кадри.
А ще Politeka повідомляла, що внучка Чапкіса з "Танців з зірками" блиснула завидними формами в купальнику: кадри відпочинку.