Відомий український комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", показав свою дочку на сцені
Популярний артист не тільки займається творчістю, але також разом з дружиною виховує двох дітей, повідомляє Politeka.net.
У Кошового дві дочки - 13-річна Варвара і шестирічна Серафима. Примітно, що старша неодноразово брала участь в різних шоу. Зокрема, Варвара у 2008 році знімалася в "Розсміши коміка", потім "Голос. Діти", "Лізі сміху" та інших.
Цього разу дівчинка-підліток знялася в "Improv Live Show" разом з батьком, і здивувала користувачів мережі своєю зовнішністю. Деякі шанувальники насилу впізнали дочку Кошового на сцені.
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"Блін, пам'ятаю дочку Кошового ще такою маленькою, коли на "Розсміши коміка" виступала. А зараз така доросла стала, капець, як час летить 😦", " Напевно, найкращий випуск !😂 Варя так підросла, і так така ж красива і мила як мама", " Класна дочка у Жені Кошового!)", "Дивився тільки через Варю. Більше нема на що", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, в кінці минулого року Варя Кошова розповіла, що її цькували в школі через те, що вона дочка відомого артиста. Дівчинку називали дочкою "клоуна", але вона намагалася дати відсіч всім кривдникам.
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