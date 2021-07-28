Відома актриса Анна Саліванчук відповіла на найвідвертіші запитання
Як повідомляє Politeka.net, Анна Саліванчук відома як актриса. Прославилася дівчина завдяки кінокартині "Три сестри". "Повернення Мухтара" і серіалі "Жіночий доктор". Також вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.
Дівчина активно веде свої соціальні мережі. На цей раз в Instagram Анна запропонувала шанувальникам задати їй питання, і вона відповіла на деякі з них.
Першим інтригуючим питанням було про те, чи робила актриса ін'єкції краси. Анна відверто зізналася, що колола ботокс в область чола.
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Також дівчина зізналася скільки важить після пологів, і до яких цифр прагне тепер: "62, а хочу 57, хоча до народження Микити була 53"
Анна поділилася відео, де працює над собою і своєю вагою в тренажерному залі.
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