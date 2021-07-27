Популярні українські телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча вирішили полетіти з країни

Відомі телеведучі та подружжя зараз перебувають в очікуванні другої спільної дитини, передає Politeka.net.

При цьому пара продовжує активно працювати, беручи участь в різноманітних зйомках, при цьому здійснюючи поїздки і перельоти. До слова, закохані вже виховують трирічного сина Івана.

Цього разу подружжя несподівано вирішило покинути Україну, про що свідчать кадри, зроблені в літаку.

Причиною виявилася відпустка пари. На фото і відео Горбунов і Осадча не можуть приховати свого щастя.

"Летимо у відпустку! Нарешті на море. Бізнес-класом комфортно, смачно - вся дорога в задоволенні", - зізнався телеведучий.

Зазначимо, подружжя нерідко буває за кордоном по роботі і іноді поєднують її з відпочинком. В цей же раз, пара, ймовірно, вирішила відпочити, не відволікаючись на справи.

Примітно, що Осадча вже знаходиться на останніх місяцях вагітності. Стать майбутньої дитини подружжя поки не розкриває.

Відомо, що закохані офіційно оформили свої стосунки у 2017 році. У пари є не тільки спільний син Іван, а й син Каті від першого шлюбу, Ілля.

Одного разу Юрій Горбунов розповів, що балує молодшу дитину, адже, на його думку, батько для цього, а матері і няні - для дисципліни.

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