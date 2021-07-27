Співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Санта Дімопулос, розповіла, що допомагає їй підтримувати красу

Артистка не тільки спортсменка, співачка і учасниця різних шоу, також вона любляча мама двох дітей - Даніеля і Софії, передає Politeka.net.

При цьому зірка встигає доглядати за собою і виглядає чудово. Красуні допомагають різні засоби для шкіри, спорт і хороший відпочинок.

У своєму новому пості співачка розкрила ще один секрет своєї привабливості. На знімках Дімпопулос позувала разом з донькою. Артистка вбралася в білосніжну сукню з вирізом на животі, а в руках вона тримала келих. Поруч зі співачкою була Софія.

"На фото ви бачите мене з келихом, але не поспішайте з висновками! Це колаген 😅", - поділилася співачка.

Зірка розповіла, що приймає добавки, адже вони допомагають їй відновити енергію. Артистка зазначила, що колаген та інші добавки з вітамінами вона стала пити після консультації з лікарем.

"Від здоров'я безпосередньо залежить якість нашого життя, і підтримувати його – найголовніше, що ми можемо зробити для себе. Турбота про своє здоров'я = прояв любові до себе. ⠀ Любіть себе і відчувайте зміни на краще кожен день ❤️", - додала Дімопулос в кінці.

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