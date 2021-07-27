Один з найяскравіших екс-учасників шоу "Холостячка", бізнесмен Олексій Тригубенко, розповів про свої почуття

Бізнесмен взяв участь у шоу, щоб знайти свою любов, пише Politeka.net. Під час зйомок проекту у нього прокинулися почуття до героїні - актриси Ксенії Мішиної. Однак остання відкинула чоловіка.

Після провалу на "Холостячці" бізнесмен продовжив працювати, а також вести свій Instagram. Зараз на сторінку Олексія в Instagram підписана 171 тисяча осіб, з якими він ділиться різними постами, в тому числі і зачіпає особисті теми.

Цього разу Тригубенко розповів, що у нього спалахнули нові почуття. На фото бізнесмен світився від щастя, позуючи в білих футболці і штанях.

"Я закохався...



В яхти і це назавжди. Відчуття свободи, можливість досліджувати будь-який острів, ночівлі в красивих лагунах і відпочинок на безлюдних пляжах. Мені не вистачає слів, щоб описати і передати вам всю ту красу і емоції, які пережив я зі своїми друзями", - написав бізнесмен.

За словами Олексія, яхта подарувала йому масу емоцій, спогадів і нові знайомства.



"У цій подорожі я зрозумів, що круто подорожувати з компанією. Адже це мене надихає. Надихають нові знайомства, нові місця, нова і смачна їжа - після цього хочеться творити і створювати", - поділився Тригубенко.

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