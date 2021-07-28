Популярні українські телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча вирушили на відпочинок і тепер хваляться тим, як проводять час

Популярна телеведуча вагітна третьою дитиною, передає Politeka.net. Зараз ведуча відпочиває на морі, хоча до цього багато працювала, брала інтерв'ю і їздила у відрядження.

27 липня подружжя відправилося на відпочинок до Туреччини, і на нових кадрах похвалилися проведенням часу.

А Осадча на фото постала в майці на тонких бретельках і плавочках, а образ вона завершила капелюшком і окулярами. А в пості зірка розповіла про складнощі третьої вагітності.

"Вагітність взимку легше не тільки тим, що немає спеки, але і тим, що навколо немає роздягнених людей з таліями", - написала вона.

За годину публікація зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Такі зараз талії на пляжі, шо вже нехай краще така, як у Вас))", " це найкраща талія ❤️", "ви дуже красива❤️ вам підходить вагітність", " 😂 😂 😂 така фігура найкраща в будь-який час😍", " краща талія в світі. Всім бажаю такі талії. Щастя Вам і вашій родині. 😍 😍 ", "Буде хлопчик", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Катя Осадча вже стала двічі мамою. Зараз ведуча ростить старшого сина Івана від першого шлюбу, і молодшого, Іллю, який з'явився в шлюбі з Юрієм Горбуновим.

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