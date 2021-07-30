Онучка відомої естрадної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко радує шанувальників новими світлинами

Як Politeka.net, 19-річна дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка, яку назвали на честь бабусі, багато подорожує. Дівчина активно займається моделінгом та пробує себе у ролі співачки. До того ж, дівчина зустрічається з 32-річним Денисом Ждановим, який є віце-президентом з маркетингу компанії Readdle та входить до рейтингу журналу Forbes "ТОП-30 підприємців Європи у сфері технологій".

Так, зіркова онучка активно веде свій міні-блог в Instagram, де ділиться з фанатами світлинами з подорожей. Нещодавно 19-річна модель опублікувала світлини з відпочинку в Італії. На світлина Соня Євдокименко постала у білому мереживному костюмі, образ доповнила красивими аксесуарами.

Світлину дівчини оцінили її батько та зіркова бабуся Софія Ротару. Шанувальники написали багато коментарів.

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" Яка ж вона красива ... Вся в бабусю 😍💥", "Красива фігура, магічний погляд, блискучий розум, промениста посмішка - і це все ти🔥", "Неймовірна Сонечка !!! Неможливо надивитися 😘", "Почти свадебное платье?!", - пишуть фани.

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