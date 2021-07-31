Внучка відомої естрадної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як проводить час зі своїм нареченим-мільйонером в Італії
Як Politeka.net, 20-річна дівчина, яка пробує себе в ролі моделі і співачки, нещодавно відсвяткувала річницю своїх відносин з 32-річним Денисом Ждановим, який є віце-президентом з маркетингу компанії Readdle і входить до рейтингу журналу Forbes "ТОП-30 підприємців Європи в сфері технологій".
Парочка вирушила в сонячну Італію.
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На своїх сторінках в соціальних мережах вони активно ділилися кадрами свого відпочинку-обідами в дорогих ресторанах, катанням на яхтах і зупинками в розкішних готелях.
Також під час своєї подорожі Софія Ротару і Денис Жданов відвідали весілля друзів, яке проходило в мальовничому місці.
"Слідуйте за мріями", - дав пораду наречений Соні Євдокименко.
Раніше Politeka писала, що єдина внучка Софії Ротару показала свої VIP-розваги з нареченим-мільйонером: "яхти, вілли і...".
Нагадаємо, що внучка Ротару на відпочинку показала, чим підкорила нареченого-мільйонера: "яка фігура...".
А ще Politeka повідомляла, що єдиний син Ротару подражнив українців італійськими стравами: "Солодких снів"