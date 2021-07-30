Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV) показала себе в гарячому образі

Як пише Politeka.net, Анна є популярною українською співачкою, яка навіть могла виступити на "Євробаченні". Але через скандал дівчина не поїхала представляти Україну і зайнялася далі творчістю, якою ділиться в Instagram.

На нових кадрах MARUV здалася в латексному костюмі з прозорими частинами і вирізаємо. Красуня одягла яскравий перуку, а поруч з дівчиною були ще дві красуні, які запалювали разом з Анною.

"Хочу подарувати свою фірмову футболку за найкреативніший відос під трек Maruv CandyShop", - написала Корсун.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Цікаво, хто придумує твої образи. Просто бомба", " їй в стрептизі треба було виступати, а не співати!", "Вульгарна якась в Росії в моді стала", "обожнюю, нереальна, креативна, різка", " Давай, дитинко, хто крім тебе?", "Навіть боюся уявити, що там за "футболочка" буде".

Нагадаємо, MARUV в латексному боді і нашийнику покрутила "горіхом" прямо в камеру

А ще Politeka писала, що Кіркоров не на жарт розійшовся в компанії MARUV і її гарячих дівчаток

Також Politeka повідомляла, що MARUV в химерному корсеті і шкіряних рукавичках показала себе справжню



