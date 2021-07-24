Эпатажная певица MARUV показала в соцсети видео своего перевоплощения, фанаты в восторге
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая недавно презентовала провокационный клип с российским поп-королем Филиппом Киркоровым, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть необычное видео, на котором показала свое превращение в дерзкую леди.
Сначала в ролике Анна позирует почти без макияжа, потом ее начинают красить. При этом она сидит в парике с яркими оранжевыми волосами. А затем показывает свой образ целиком. Как видно, на ней откровенное латексное боди с сеточкой и пряжками, а на шее массивный ошейник. На голове парик, а на лице яркий макияж с черными стрелками.
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Артистка не подписала свое видео, указала лишь страницы тех, кто помогал ей создавать этот образ. А фанаты тут же принялись комментировать публикацию звезды: "Ну классная, же. Обожаю", "Самая крутая. Люблю тебя сильно", "Анечка, ты огонь", "Красавица. Люблю тебя", "Шикарная", "Как персонаж из игры Bloodrayne", "Красотка".
Напомним, Киркоров не на шутку разошелся в компании MARUV и ее горячих девочек: "Словно умом тронулся".
Как сообщала Politeka, MARUV в вычурном корсете и кожаных перчатках показала себя настоящую: "Мой стиль".
Также Politeka писала, что MARUV без макияжа показала свою маленькую подружку: "Моя сладкая бусинка".