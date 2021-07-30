Известная украинская певица Анна Корсун (MARUV) показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, Анна является популярной украинской певицей, которая даже могла выступить на "Евровидении". Но из-за скандала девушка не поехала представлять Украину и занялась дальше творчеством, которым делится в Инстаграм.

На новых кадрах MARUV показалась в латексном костюме с прозрачными частями и вырезаем. Красотка надела яркий парик, а рядом с девушкой были еще две красотки, которые зажигали вместе с Анной.

"Хочу подарить свою фирменную футболку за самый креативный видос под трек Maruv CandyShop", - написала Корсун.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Интересно, кто придумывает твои образы. Просто бомба", "Ей в стрептизе надо было выступать,а не петь!", "Пошлятина какая то в России в моде стала", "Обожаю, нереальная, креативная, резкая", "Давай, детка, кто кроме тебя?", "Даже боюсь представить, что там за «футболочка» будет".



Напомним, MARUV в латексном боди и ошейнике повертела "орехом" прямо в камеру

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