Співачка Оля Полякова опинилася в обіймах популярного артиста

Оля Полякова вже 17 років перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом, від якого народила двох дочок, передає Politeka.net. Пара познайомилася, коли співачка виступала на дні народження майбутнього чоловіка.

Спочатку Ольга і Вадим спілкувалися як друзі, але пізніше їх відносини переросли в романтичні. 15-річна різниця у віці обох не бентежила.

Артистка в одному з інтерв'ю згадувала, що на ранній стадії відносин вона показувала свій "буйний" характер, влаштовувала істерики і била посуд. Однак з часом закохані знайшли спільну мову, а всю свою колосальну енергію співачка навчилася вихлюпувати на глядачів, і скандалів в родині стало набагато менше.

Зараз артистка продовжує багато зніматися, спілкуватися з шанувальниками й колегами. Цього разу співачка здивувала знімком, на якому вона ніжно обіймається з Олегом Винником. Оля притулилася до артиста і посміхнулася.

"З днем народження, Олег Винник! Нехай душа співає! Натхнення, приємних змін і великої любові шанувальників твоєї творчості!",- написала артистка, привітавши свого колегу.

До слова, обидва разом були детективами на шоу "Маска".

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