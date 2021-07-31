Співачка Оля Полякова опинилася в обіймах популярного артиста
Оля Полякова вже 17 років перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом, від якого народила двох дочок, передає Politeka.net. Пара познайомилася, коли співачка виступала на дні народження майбутнього чоловіка.
Спочатку Ольга і Вадим спілкувалися як друзі, але пізніше їх відносини переросли в романтичні. 15-річна різниця у віці обох не бентежила.
Артистка в одному з інтерв'ю згадувала, що на ранній стадії відносин вона показувала свій "буйний" характер, влаштовувала істерики і била посуд. Однак з часом закохані знайшли спільну мову, а всю свою колосальну енергію співачка навчилася вихлюпувати на глядачів, і скандалів в родині стало набагато менше.
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Зараз артистка продовжує багато зніматися, спілкуватися з шанувальниками й колегами. Цього разу співачка здивувала знімком, на якому вона ніжно обіймається з Олегом Винником. Оля притулилася до артиста і посміхнулася.
"З днем народження, Олег Винник! Нехай душа співає! Натхнення, приємних змін і великої любові шанувальників твоєї творчості!",- написала артистка, привітавши свого колегу.
До слова, обидва разом були детективами на шоу "Маска".
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