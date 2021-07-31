Відома українська блогерша Даша Квіткова, дружина "Холостяка" Микити Добриніна, поскаржилася на будні молодої матері

Зовсім недавно Даша народила сина, якого відразу ж показала в мережі і розповіла про те, як тепер проходить її кожен день. Дівчина не так часто з'являється в мережі через зайнятість, проте намагається зрідка поговорити про важливі для неї теми.

Цього разу Квіткова поскаржилася на складнощі в змінах, які відбуваються в її житті. Також дівчина помітила, що не завжди все буває ідеально:

"Це зараз я посміхаюся, але давайте по правді ... я ридала" - зізналася Даша.

Після вона висловила здивування про те, якими сильними жінки можуть бути:

"Мами, Ми такі Б * ха сильні. Чому нам премії не видають, пам'ятники не ставлять, салюти на честь нас не запускають?» - написала Квіткова.

Зазначимо, раніше Даша розповіла, що вчиться приймати себе, чекає, коли можна буде займатися в залі і закликала не хейтити жінок за їх тіла, адже відновитися не так просто. Тепер вона слідує спеціальному раціону, бажаючи повернутися назад в комфортний стан.

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