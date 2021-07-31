Оля Полякова з дочкою Машею та іншими дівчатами показали, як відпочивають

Як пише Politeka.net, Оля Полякова зараз відпочиває з дочкою Машею на курорті. Красуня регулярно ділиться кадрами з відпустки, радуючи фанатів в Instagram.

На новому фото Оля здалася в сукні, виставивши ніжку. Інші дівчата, включаючи дочку, були в аналогічних нарядах, але нічого не показували в розрізі.

"Богині спустилися з Олімпу!",- написала Оля.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня", "Вау", "Ух, які", " справжні богині. А ваші ефіри вогонь", " Оля, які гарні сукні! Моя мрія... Що це за бренд? Дольче?", "Однакові сукні, а як по різному на всіх виглядають. Оля-ви краще за всіх)", "Точно, богині красуні", "Ляпота, насолода для очей", "мляві богині бухіє на Олімпі дрихнуть вічно, а вони геть спустилися мабуть ПМС пройшло".

Нагадаємо, Міла Нітіч з Голосу країни "відбрила" Полякову з її вимогою вибачитися

А ще Politeka писала, що донька Полякової записала Жорстке звернення до українців, закотивши за кордон, відео

Також Politeka повідомляла, що Полякова одягла дрібненький купальник і вразила об'ємними формами на курорті



