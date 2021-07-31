Актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, поділилася відео, показавши, як проводить вихідні

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко є популярною актрисою, яка ще в підлітковому віці покинула Бердянськ і почала будувати кар'єру в Європі. Зараз дівчина дуже затребувана актриса, а також активно ділиться в своєму Instagram цікавими кадрами.

На нових кадрах Куриленко позувала в жовтій сукні. Красуня зайшла в повітряну кулю, коли його намагалися підняти. Наряд у Ольги був з відкритою спиною і розрізами і дівчина із задоволенням показувала свою фігуру.

"За кадром зйомок", - написала Ольга під кадрами.

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Фанати подивилися тисячі разів і написали коментарі:

"Любов, який веселий день"," ти занадто мила"," прекрасна Ольга"," Буфера"," прекрасна музика і Ваші синхронізовані синусоїдальні руху", " ось так чудеса на світі. Рибку заманили в мережі. Тільки рибка не проста. Ця рибка золота".

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