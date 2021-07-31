Актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, поділилася відео, показавши, як проводить вихідні
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко є популярною актрисою, яка ще в підлітковому віці покинула Бердянськ і почала будувати кар'єру в Європі. Зараз дівчина дуже затребувана актриса, а також активно ділиться в своєму Instagram цікавими кадрами.
На нових кадрах Куриленко позувала в жовтій сукні. Красуня зайшла в повітряну кулю, коли його намагалися підняти. Наряд у Ольги був з відкритою спиною і розрізами і дівчина із задоволенням показувала свою фігуру.
"За кадром зйомок", - написала Ольга під кадрами.
Внучка Софії Ротару насолоджується розкішним життям в Італії в обнімку з нареченим-мільйонером: "Слідуйте за мріями"
Еллерт після розлуки з Мішиною збентежив новим фото і словами: "Дивна порада від того, хто...."
Авто, в якому їхав екс-соліст Modern Talking з сином, повністю згоріло: "Відмовила педаль і…"
Дружина Влада Ями показала результат тесту на вагітність: "Скажена і щаслива"
Ані Лорак у мокрому купальнику не посоромилася показати розкішне декольте: кадри відпочинку
Фанати подивилися тисячі разів і написали коментарі:
"Любов, який веселий день"," ти занадто мила"," прекрасна Ольга"," Буфера"," прекрасна музика і Ваші синхронізовані синусоїдальні руху", " ось так чудеса на світі. Рибку заманили в мережі. Тільки рибка не проста. Ця рибка золота".
Нагадавши, українська дівчина Бонда Куриленко у короткій сукні вразила виглядом у церкві
А ще Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко вразила молодим виглядом у сукні з горошками
Також Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко зачарувала фігурою в струмуючій сукні