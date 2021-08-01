Дружина Григорія Решетника, ведучого популярних проЄктів "Холостяк" і "Холостячка", Христина, поділилася цікавим фактом про себе

Як відомо, 37-річний шоумен і його 31-річна кохана в шлюбі ось уже десять років. За цей час пара встигла обзавестися трьома дітьми, і всі хлопчики, наймолодшому з яких немає ще й року.

У своєму новому пості в Instagram Христина опублікувала серію атмосферних знімків, на яких показала розваги біля ставка, передає Politeka.net. Виявляється, дружина Решетника з дитинства любить рибалити і тепер хоче прищепити любов до цього заняття q своїм дітям. Дівчина забрала дітей з галасливого Києва до бабусі з дідусем, на свою малу батьківщину - Івано-Франківщину.

"Сьогодні весь день ми були на рибалці 🎣 Коли діти тут у батьків, завжди приїжджаємо на це озеро. Колись саме тут мене тато вчив ловити рибу, а тепер сюди привезла трьох синів 😍. Спокійно тут на душі і дуже добре ❤️ сподіваюся, ви це відчуваєте через фото. А чим ви займалися?", - підписала вона фото.

Користувачі насолодилися побаченим:

"Який кайф 🔥 🔥"

"Діти дуже схожі, таке почуття, що близнюки 💕 💕"

"Христина, приємної риболовлі😍"

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