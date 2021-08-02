Актриса і співачка Дженніфер Лопес розповіла про секрети догляду за собою, записавши відео-гід у ванній

Артистка показує на своїй сторінці в Instagram досить багато кадрів з постановочних фотосесій, на яких вона виглядає бездоганно і стильно. Під кадрами Лопес отримує тисячі коментарів про те, що її обличчя виглядає дуже молодо і мова тут не в одній косметиці.

Сама Дженніфер заперечує заяви про те, ніби вона коле ботокс і робить інші процедури. Замість цього зірка намагається показати, як доглядає за собою за допомогою власної лінійки косметики і що допомагає їй бути на висоті.

Цього разу в салатовому халаті Дженніфер показала у ванній свої б'юті-процедури: "Glow-getters! Ось моя щоденна процедура для поліпшення кольору обличчя, щоб ви могли поліпшити своє сяйво ✨ " - пише вона.

Користувачі відреагували:

"Мені, напевно, потрібні всі твої продукти! 💛 ; Ти така чудова😍 😍; jlo Glow, який потрібен нам усім❤️; Дженніфер Лопес, ви реальна людина взагалі?; Я одержима! Молодець! Спасибі тобі за це!; Ти мені подобаєшся, Джей Ло, але ти не використовуєш це, я ніколи в це не повірю. Тут є підступ; Ти моє серце ♥ ️" »

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