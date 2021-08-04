Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко розповіла про поповнення в родині

Марічка Падалко одружена з громадським діячем Єгором Соболєвим з 2010 року, передає Politeka.net. Зараз пара виховує трьох дітей.

Зірка українського телеканалу нерідко показує своє велике сімейство, а цього разу розповіла про поповнення.

У нових сторіс Instagram телеведуча показала свою наймолодшу 10-річну дочку Катю, яка тримала в руках переноску для тварин.

"Визначний день в нашій родині. Приїхали до волонтерів...",- написала Марічка.

Пізніше в кабінет занесли красивого пухнастого кошеня, загорнутого в рушник. За словами волонтера, у неї було четверо кошенят, всіх розібрали, і залишився один.

"Відчуття, як дитину віддають в пологовому будинку", - написала телеведуча, коли Каті віддавали кошеня.

Видно, що дитина дуже зраділа кошеняті, і не могла передати словами свої почуття.

Пізніше Падалко опублікувала відео, як грається з кошеням.

"У дітей тепер своя дитина", - написала ведуча.

Зазначимо, Марічка Падалко і Єгор Соболєв познайомилися у 2004 році, на той момент обидва були в шлюбах. Вони закохалися один в одного, розлучилися і стали будувати відносини і у 2007 році на світ з'явився їх первісток Михайло.

Нагадаємо, Падалко відкрила новий вид літніх розваг

Як повідомляла Politeka, Падалко дала привід для заздрості, надівши тісну сукню

Також Politeka писала, що Падалко розповіла про нещасний випадок, який перевернув її життя