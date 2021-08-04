Відома українська співачка Джамала приготувалася до участі в шоу "Танці з зірками", скинувши понад 10 кілограмів

Нещодавно стало відомо, що популярна виконавиця вирішила брати участь у шоу "Танці з зірками", прем'єра якого відбудеться восени, пише Politeka.net.

Зірка розповіла у студії програми "Твій день", що вона - співачка, а не танцівниця. В першій справі Джамала професіонал, а в другій - ні, тому вона пішла на проєкт не заради перемоги.

Паралельно з танцями зірка займається вихованням двох синів - 3-річного Еміра-Рахмана і 1-річного Селіма-Гірая. Співачці нелегко поєднувати сім'ю і роботу, але чоловік її підтримує.

Поки репетиції з партнером не почалися, і артистка тільки гадає, хто буде з нею в парі, але вона б хотіла бачити з собою сильного по духу чоловіка.

Тим більше співачка дуже старається. Зірка за чотири місяці схудла на 12 кілограмів. Зайву вагу Джамала набрала після другої вагітності та годування молодшої дитини.

За зізнанням артистки, під час вагітності вона набрала 20 кг, а потім на фігурі відбилося і грудне вигодовування.

"Я за те, щоб жінка любила себе такою, яка вона є. І худла тоді, коли їй це потрібно, а не через суспільний осуд. Мені було потрібно, і я схудла", - поділилися артистка і показала, як виглядає зараз.

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