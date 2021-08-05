Актриса Ольга Сумська показала миле фото дочки Антоніни, яка з чоловіком живе в Росії

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ольга Сумська показала у своїх Instagram-сторіс кадр поста дочки Антоніни Паперної, яка з чоловіком актором Володимиром Ягличем і двома дітьми живе в Підмосков'ї.

Цей та інші знімки Тоня виклала на своїй сторінці в соцмережі, на них вона позує в цікавій локації і позах. Перед камерою красуня з'явилася в стильних сірих джинсах і чорному топі, поверх якого накинула темну шкіряну курточку. волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

Користувачі тут же почали активно обговорювати нові фотографії Антоніни, засинаючи її компліментами в коментарях: "Ваш образ прекрасний", "Я балдію з цієї матусі двох дітей, спортсменки, і просто красуні. Стиль-бомба! Ваші образи - це так красиво!", "Мило", "Красуня", "Тоня, яка ви красива!", "Красуня".

Нагадаємо, Дочка Сумської в бікіні похвалилася фігурою після народження двох дітей: спекотні кадри біля басейну.

Як повідомляла Politeka, Паперна показала онуку Ольги Сумської на відпочинку: "Мальдіви знайдені...".

Також Politeka писала, що Дочка Ольги Сумської похвалилася розкішною шевелюрою:"Тоня, з кожним днем гарнішаєте".