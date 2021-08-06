Цікаве фото зі співачкою Софією Ротару і її сім'єю гаряче обговорюють в Мережі

Так, на одній з фан-сторінок 73-річної зірки опублікували знімок, на якому зібралася близька рідня Софії Михайлівни, передає Politeka.net. Судячи з повітряних кульок, швидше за все, це було якесь сімейне торжество.

Співачка позувала в блакитній сукні зі строкатим орнаментом й злегка пишною спідницею, але незмінно нижче колін. По праву сторону від неї стояв її син, продюсер Руслан Євдокименко, а по ліву - внучка Соня, якій цього року виповнилося 20 років. Дівчина блиснула красою в пудровій міні-сукні. Відомо, що вона зараз живе в Нью-Йорку і вчиться в знаменитій школі дизайну. Крім того, вона встигла засвітитися в модельному бізнесі і навіть спробувати свої сили на співочому терені.

Крім того, на фото присутні невістка Світлана і онук Ротару - Анатолій, старший брат Соні.

"Щастя потрібно всім і в кожен будинок... Життя, воно ж тільки раз дається... Думок світлих вам. Нехай в душі завжди сяє сонце! Будьте щасливі!",- підписав фото автор поста.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Дуже красива, щаслива сім'я, нехай щастя триває вічно, здоров'я нескінченно, Софія, співачка від Бога, довгих років життя, у колі близьких людей"

"Ось це таааак💖 🌺 🌷 🌹"

"Ось це сім'я! Будьте щасливі.🌹"

"❤️🔥 👍Найблагородніша родина радянських артистів. Спасибі, що не вийшли заміж після смерті чоловіка... не бігали за хлопчиками-зайчиками, не смішили народ підлітковими одягом 😂 👍 Обожульки мої. Супер-сім'я! 😘"

"Щастя Вам великого мої дорогі"

Нагадаємо, Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі

Як повідомляла Politeka, внучка Софії Ротару В силуетній сукні показала фігуру з вигідного ракурсу

Також Politeka писала, що внучка Софії Ротару насолоджується розкішним життям в Італії в обнімку з нареченим-мільйонером