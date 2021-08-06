Співачка Оля Полякова відкрилася з нового боку для своїх шанувальників, заслуживши оплески й схвалення

37-річна артистка, як відомо, переїхала на літо жити в свій маєток під Києвом, яке знаходиться на півострові і оточене річкою та лісом.

Зірка звикла доглядати за тваринами (звичайно, не без допомоги): так, у неї власна стайня і міні-ферма з кізочками, крім того у них живуть коти, собаки і навіть рибки. А днями в особняку сталася НП: дика пташка влетіла в закрите вікно. Полякова не кинула пернате в біді, і вони разом з донькою Алісою кинулися рятувати, за її словами, зимородка.

Артистці знадобилася допомога медиків, так як пташці потрібно специфічне лікування. Оля поділилася кадрами прийому у ветеринара в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Ми знайшли пташку зимородка - тепер лікуємо, вона розбилася об скло", - підписані кадри.

Так, пернатому спочатку промили ранку, зробили кілька уколів, а потім погодували та напоїли. Раніше у своїх "сторіз" Полякова обіцяла, що "пташка виживе".

Користувачі з жаром обговорюють подію:

"Ось, що значить, людина з великої літери! Ви велика молодець! І дуже круто, що ви подаєте своїм дітям такий правильний приклад!!! ❤️"

"Які молодці! Не кинули тварину! 👏❤️"

"Боже, Оля! 🔥 Я від Вас, як від людини і жінки просто в захопленні! 👏 Пташка дуже красива - я в шоці! 🐦"

"Бідолаха пташка, нехай одужує скоріше!!! А ви молодець👍"

"Аліса розумничка, то рибки, котики, собачки, їжачки, пташки тепер, розумничка! І кошенята які красиві у вашої кішки)))"

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