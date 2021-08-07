Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, акторка Анна Саліванчук поділилася з шанувальниками новим фото

Як пише Politeka.net, українцям Анна Саліванчук відома завдяки ролі Вєри в комедійному серіалі "Одного разу під Полтавою". 35-річна акторка часто публікує яскраві світлини у своєму Instagram та пише різні пости.

Так, цього разу Анна Саліванчук вирішила поділитися із шанувальниками світлиною, де вона сидить на диванчику із широко розставленими ногами. Для фотосесії Саліванчук обрала строгий костюм трійку та босоніжки на підборах.

Традиційно у пості до світлини Саліванчук порушила філософську тему. Зірка дала пораду шанувальникам та розповіла як провести незабутній день у житті.

"Як провести незабутній день? Так, щоб пам'ятати на все життя? Даю універсальний рецепт:

1. Проживіть день саме так, як захочете

2. Не забувайте його❤️

Секретних інгредієнтів нема", - пише Саліванчук.

Фанати зірки оцінили фото та написали коментарі.

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