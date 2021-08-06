Актриса й екс-"Холостячка" Ксенія Мішина днями скаржилася на дикі болі в спині

31-річна зірка, після розставання з коханим Олександром Еллертом, знайшла розраду в роботі. Зараз вона бере участь в шоу "Україна має талант" в якості судді і кожен день буває на майданчику. Мабуть, від перенавантаження організм здав збій. Медики поставили Мішиній діагноз "спазм м'язів".

В нових "сторіз" у себе в Instagram актриса розповіла про свій нинішній стан і знову попросила поради, передає Politeka.net.

"З приводу моєї спини - вже краще. Принаймні, я можу випрямлятися, але, наприклад, швидко вставати поки ні. Я дуже вдячна за ваші поради, тому що я знайшла лікаря, він приїжджав до мене на майданчик, "поправив" мене, і процес пішов, він нешвидкий, але пішов", - Ксенія поділилася хорошими новинами.

Потім, правда, вона показала, як насилу виходить з авто, мружачись від болю: "Вилазити з машини буду довго... але ходити швидко я вже можу".

Робити перерву в своєму щільному графіку через проблеми зі здоров'ям Мішина, очевидно, не збирається, вирішивши підлікуватися "находу".

"А зараз мені потрібна ще одна ваша порада, від тих, хто живе в Одесі... Хто може допомогти з апартаментами в центрі міста? Тому що зараз зняти готель, це біда або просто якийсь космос по грошах"

Нагадаємо, Ксенії Мішиній знадобилася термінова медична допомога.

Як повідомляла Politeka, Мішина знайшла віддушину в компанії молодого режисера після розриву з Еллертом.

Також Politeka писала, що розкрито ще одну інтригу "Україна має талант" з Притулою і Мішиною.