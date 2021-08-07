Переможниця програми "Холостяк" Анна Богдан поділилася одкровенням
Як передає Politeka.net, Анна Богдан є переможницею останнього сезону "Холостяка", де брав участь Михайло Заливако.
На цей раз дівчина поділилася історіями в Instagram. Ізбарнніца Михайла Заливако прищеплює своїм фанатам любов до себе, і говорить наскільки це важливо. Одна з прихильниць Анни написала: "Ань, ну серйозно!"Легко любити себе, коли ти красива і така худа! Був би у тебе зайву вагу, ти б точно так не говорила."
Лобода після гучної заяви про повернення на батьківщину, розкрила, що чекає українців: "Я вперше..."
Знаменита актриса пішла з життя за 13 днів до свого ювілею: колеги повідомили про втрату
Підполковника СБУ знайшли в петлі, перші деталі трагедії в Дніпрі: "Відправив дружині смс"
Що готують на "Танцях з зірками" в пам'ять про Чапкіса, Шоптенко розкрила деталі: "Торкався душі кожного"
Переможець "МастерШеф "розкрив сумні подробиці роману з учасницею "Холостяка": "Звільнили"
Обраниця "Холостяка" відповіла, що за цим стоїть величезна праця, і колись вона сама схудла на 16 кілограм і раніше розповідала історію про це.
"Дівчатка, за цим стоїть величезна праця! Я особисто схудла на 16 кг.і повірте, до цього - було все по-іншому. Я вже не раз розповідала цю історію, але можу розповісти ще раз. Був час, коли я себе ненавиділа".
У своєму Instagram дівчина ділиться кількома порадами, які допомогли їй у боротьбі із зайвою вагою:
1. Правильне харчування. Ніяких дієт! Ніяких жорстких обмежень в їжі!
2. Виключити солодке. Я замінювала солодощі-корисними фітнес-батончиками з горіхів і сухофруктів. Знаю, що ще можна їсти зефір.
3. Пити воду. Багато.
4. Тренування і в принципі спорт. Друзі, це невід'ємна частина нашого життя.
5. НАЙГОЛОВНІШИЙ ПУНКТ. Любити себе і своє тіло! Дівчатка, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути! Але пам'ятайте одне! Ви робите це-для себе!"
Раніше повідомлялося, обраниця " Холостяка "Заливако Богдан розповіла, як справляється з хвилею хейта:" я шалено рада..."
Також, переможниця "Холостяка" Ганна Богдан хвалилася новою подорожжю з Заливако: "ми тут задумалися, може..."
Politeka розповідала, обраниця "Холостяка" Заливако Богдан несподівано заговорила про зраду: «це дуже важкий...»