Переможниця програми "Холостяк" Анна Богдан поділилася одкровенням

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є переможницею останнього сезону "Холостяка", де брав участь Михайло Заливако.

На цей раз дівчина поділилася історіями в Instagram. Ізбарнніца Михайла Заливако прищеплює своїм фанатам любов до себе, і говорить наскільки це важливо. Одна з прихильниць Анни написала: "Ань, ну серйозно!"Легко любити себе, коли ти красива і така худа! Був би у тебе зайву вагу, ти б точно так не говорила."

Обраниця "Холостяка" відповіла, що за цим стоїть величезна праця, і колись вона сама схудла на 16 кілограм і раніше розповідала історію про це.

"Дівчатка, за цим стоїть величезна праця! Я особисто схудла на 16 кг.і повірте, до цього - було все по-іншому. Я вже не раз розповідала цю історію, але можу розповісти ще раз. Був час, коли я себе ненавиділа".

У своєму Instagram дівчина ділиться кількома порадами, які допомогли їй у боротьбі із зайвою вагою:

1. Правильне харчування. Ніяких дієт! Ніяких жорстких обмежень в їжі!

2. Виключити солодке. Я замінювала солодощі-корисними фітнес-батончиками з горіхів і сухофруктів. Знаю, що ще можна їсти зефір.

3. Пити воду. Багато.

4. Тренування і в принципі спорт. Друзі, це невід'ємна частина нашого життя.

5. НАЙГОЛОВНІШИЙ ПУНКТ. Любити себе і своє тіло! Дівчатка, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути! Але пам'ятайте одне! Ви робите це-для себе!"

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