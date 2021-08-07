Популярна українська співачка Тіна Кароль вирішила поділитися особистими секретами на платній платформі Patreon
Як пише Politeka.net, Patreon – це платна інтернет-платформа, де можна публікувати свої відео, однак, щоб подивитися контент, доведеться заплатити.
Так, популярна 36-річна співачка Тіна Кароль, яка, як відомо, рідко ділиться подробицями особистого життя, вирішила опублікувати відверте відео на платній платформі Patreon. У своєму у своєму Instagram Кароль заінтригувала фанів, оприлюднивши лише частину відео, де звучать тільки обривки розповіді.
"Для більшого чекаю у себе на Patreon", - написала співачка.
Пізніше, на одному із фан-акаунтів Тіни оприлюднили частину інтерв’ю, де Кароль розповідає, чому вирішила назвати свого сина Веніаміном.
Лобода після гучної заяви про повернення на батьківщину, розкрила, що чекає українців: "Я вперше..."
Лікар назвав основні симптоми штаму "Дельта", кількість хворих зростає: "Не тільки висока температура"
Еллерт, що залишився без Мішиної, затаїв образу на Андрія Рибака: "Трохи менше стало друзів"
Дженніфер Лопес в яскравих лосинах здивувала зовнішнім виглядом на тлі молоденьких красунь: показові кадри
Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі: "Я буду..."
"Моє найулюбленіше ім'я, чоловіче - Веніамін, яке прийшло до мене уві сні ...Зійшло", - зізнається співачка.
Зауважимо, що сина Веніаміна Кароль народила в 2008 році від свого чоловіка, продюсера Євгена Огіра. Користувачі мережі активно обговорюють, що єдиний син Кароль росте копією свого батька.
На жаль, чоловік пішов з життя навесні 2013 року, не доживши до свого 33-річчя всього кілька місяців. Причиною смерті став рак шлунку, безсилими виявилися як українські фахівці, так і лікарі за кордоном.
Рaніше Politeka писaлa, що Тіна Кароль у вузьких легінсах показала, як худнути за допомогою лавки: "Що за гон...".
Нaгaдaємо, що син Тіни Кароль, який навчається в Британії, засмутив маму на відпочинку: "Порвав мій...".
A ще Politeka повідомлялa, що Тіна Кароль здивувала зізнанням після спільного виходу з Зарицькою з KAZKA: "Це доля".