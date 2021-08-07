Популярна українська співачка Тіна Кароль вирішила поділитися особистими секретами на платній платформі Patreon

Як пише Politeka.net, Patreon – це платна інтернет-платформа, де можна публікувати свої відео, однак, щоб подивитися контент, доведеться заплатити.

Так, популярна 36-річна співачка Тіна Кароль, яка, як відомо, рідко ділиться подробицями особистого життя, вирішила опублікувати відверте відео на платній платформі Patreon. У своєму у своєму Instagram Кароль заінтригувала фанів, оприлюднивши лише частину відео, де звучать тільки обривки розповіді.

"Для більшого чекаю у себе на Patreon", - написала співачка.

Пізніше, на одному із фан-акаунтів Тіни оприлюднили частину інтерв’ю, де Кароль розповідає, чому вирішила назвати свого сина Веніаміном.

"Моє найулюбленіше ім'я, чоловіче - Веніамін, яке прийшло до мене уві сні ...Зійшло", - зізнається співачка.

Зауважимо, що сина Веніаміна Кароль народила в 2008 році від свого чоловіка, продюсера Євгена Огіра. Користувачі мережі активно обговорюють, що єдиний син Кароль росте копією свого батька.

На жаль, чоловік пішов з життя навесні 2013 року, не доживши до свого 33-річчя всього кілька місяців. Причиною смерті став рак шлунку, безсилими виявилися як українські фахівці, так і лікарі за кордоном.

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