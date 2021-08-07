Перша українська "Холостячка" Ксенія Мішина "вдарилася" в роботу після розставання зі своїм коханим Олександром Еллертом

Зараз 31-річна зірка, як відомо, багато часу проводить на зйомках шоу "Україна має талант". Очевидно, що Ксенія пішла далі й дійсно безповоротно вирішила "назавжди" прибрати Еллерта (переможця "Холостячки", з яким після фіналу зустрічалася півроку) зі свого життя. Публіка, тим не менш, продовжує обговорювати їх розрив - не секрет, що кумедна парочка встигла за час свого роману "закохати" в себе українців.

Оголосивши про розставання у себе в Instagram, Мішина просила підписників "поважати її рішення і нічого не випитувати". Через деякий час в "сторіз" актриса, схоже, все ж натякнула на причину розриву відносин з Еллертом, передає Politeka.net.

"Кожній парі на холодильник! Все просто: будучи у відносинах, не забувай говорити, що тобі подобається, а що ні. Людина, яка знаходиться поруч з тобою, не може повністю все передбачити. І якщо вона робить те, що доставляє тобі дискомфорт, не варто випробовувати себе і терпіти. Просто скажи їй про це", - Ксенія дала пораду всім закоханим.

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