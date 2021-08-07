Первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина "ударилась" в работу после расставания со своим возлюбленным Александром Эллертом

Сейчас 31-летняя звезда, как известно, много времени проводит на съемках шоу "Україна має талант". Очевидно, что Ксения пошла дальше и действительно бесповоротно решила "навсегда" убрать Эллерта (победителя "Холостячки", с которым после финала встречалась полгода) из своей жизни. Публика, тем не менее, продолжает обсуждать их разрыв - не секрет, что забавная парочка успела за время своего романа "влюбить" в себя украинцев.

Объявив о расставании у себя в Инстаграм, Мишина просила подписчиков "уважать ее решение и ничего не выспрашивать". Через некоторое время в "сториз" актриса, похоже, все же намекнула на причину разрыва отношений с Эллертом, передает Politeka.net.

"Каждой паре на холодильник! Все просто: будучи в отношениях, не забывай говорить, что тебе нравится, а что нет. Человек, который находится рядом с тобой, не может полностью все предугадать. И если он делает то, что доставляет тебе дискомфорт, не стоит испытывать себя и терпеть. Просто скажи ему об этом", - Ксения дала совет всем влюбленным.

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