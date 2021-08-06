Ведучий популярної Тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров вперше перервав мовчання, після того, як втратив близьку людину

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінці ведучого в Instagram.

Комаров зазначив, що уважно стежить за подіями Олімпіади-2021 в Токіо. Він показав архівні кадри, зроблені в Японії, і побажав удачі нашим спортсменам.

«На фото можна побачити наш балкон в Токіо-так він виглядав всі місяці японської експедиції, і нашу орендовану квартиру в японській столиці з вулиці було видно здалеку. Нехай завдяки вам, дорогі наші спортсмени, побачать мільярди людей", - написав він.

"Я насилу уявляю собі, яку потрібно мати силу і волю спортсменам з усього світу, які виступають в цьому році! Вчора думав: Ось ти готуєшся до Олімпіади в 2020 році, доводиш себе до ідеальної форми, а через короновірус все скасовують. І цю ідеальну форму потрібно не втратити, зберегти, підтримувати на піку ще рік, при цьому точно не знаючи, буде Олімпіада чи ні. Титанічна праця", - зазначив Комаров.

"Моя вам повага, дорогі спортсмени! Нехай Фудзіяма і неймовірна атмосфера Країни висхідного сонця дає вам енергію!» - додав ведучий.

Нагадаємо, 28 липня в одному з сіл Коломийського району Івано-Франківщини внаслідок авіакатастрофи загинув професійний льотчик та інструктор ігор Табанюк. Пілот був близьким другом Дмитра Комарова.

Нагадаємо, змарнілий Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" назавжди попрощався з людиною-легендою.

Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світ навиворіт" розповів про свої пригоди в Україні, попередивши про небезпеку.

Також Politeka писала, що Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" похвалилася фігурою в короткому топі: чудове фото.