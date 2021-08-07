Співачки дуже схожі між собою

62-річна українська поп-співачка Ауріка Ротару, рідна сестра Софії Ротару, дала концерт в місті Трускавець

Як пише Politeka.net, 27 липня цього року сестра Софії Ротару народна артистка України Аурелія Ротару дала сольний концерт у місті Трускавець Львівської області, на який прийшло дуже багато людей.

Після виступу в Палаці культури ім. Шевченка з артисткою захотіло сфотографуватися багато шанувальників. На центральній площі міста влаштували справжній переполох.

Зауважимо, що нещодавно Аурелія Ротару брала участь у зйомках нового співочого талант-шоу "Співають всі", ведучим якого став Володимир Остапчук, разом із естрадною співачкою Оксаною Пекун. Шанувальники співачки написали про дивовижну схожість сестер Ротару.

"Дуже схожа на сестру, Софію Михайлівну 😘♥️😘♥️😘♥️♥️♥️😍", - підмітили шанувальники.

Варто сказати, що Софія Ротару збирається виступити на фестивалі "Нова хвиля", що відбудеться якраз напередодні Дня Незалежності 19-23 серпня у російському місті Сочі. Нагадаємо, що це не перший виступ співачки в Росії. Минулого року вона співала на "Пісні року" у Москві. Попри це, Софія Ротару буде виступати на святковому концерті до Дня незалежності України "Незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни" 24 серпня, куди прилетить прямо з Сочі.

Рaніше Politeka писaлa, що концерт до Дня Незалежності без Каменських і The Hardkiss розлютив українців: "Зате Потап у трьох іпостасях".

Нaгaдaємо, що онука Ротару в рожевому топіку показала, як пощастило її нареченому-мільйонеру: ефектні кадри.

A ще Politeka повідомлялa, що племінниця Софії Ротару в коротких шортиках підняла українцям настрій новими фото: "Супер!".