Фотографія Алли Пугачової з'явилися на одній з фан-сторінок в соціальній мережі Instagram

Як передає Politeka.net, Алла Пугачова відома співачка. Зараз у 72 - річної артистки разом з популярним шоуменом Максимом Галкіним двоє дітей-Ліза і Гарік. Пара часто радує шанувальників новим контентом в соціальних мережах.

На цей раз, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилася нова публікація. На фотографіях порівнюють, як співачка змінилася за останні 23 роки.

"Нам здавалося, що вона дуже змінилася, а вона просто змінила образ. Все така ж, через 23 роки", пишуть на фан-сторінці Алли Пугачової.

Шанувальники засипали співачку приємними комліментами під фотографією: "не образ змінила, у неї погляд змінився. Став ніжним і чуттєвим і це завдяки любові чоловіка. Вона зараз просто щаслива", " Ні, не така ж! Набагато молодше! Браво!".

Також багато коментаторів поставили під сумнів побачене: "раніше була краще", "не смішіть народ", "Ну що ж, кожен має право вірити в те, у що він хоче вірити"

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