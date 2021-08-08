Співак Олег Винник, прихильниць якого жартома називають "вовчицями", знайшов новий спосіб розбити пару десятків сердець
На одному з фан-акаунтів Олега Анатолійовича в Instagram опублікували його рідкісні архівні фото. Винник постав ще зовсім молодим, з короткою стрижкою і акуратною борідкою, передає Politeka.net.
"Хто любить за високі моральні гідності, той залишається вірний все життя, тому що він прив'язується до чогось постійного". Платон, "Пир". #олегвинник #містерсчастье #фанаккаунт", - підписав кадри автор поста.
Шанувальниці кинулися обговорювати зовнішність артиста. До речі, сподобалося не всім:
"Олежка, дуже красива фотка нашого улюбленого принца💋 💖 🌟 🌹"
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"Тепер ми знаємо, як би виглядав Олег коли підстригся"
"а я не хочу, щоб Олег підстригався"
"Краса не псує ніяку зачіску, браво!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️"
"O. V-самий-самий -💖 💖 💖"
Варто відзначити, Винник несе "хрест" ловеласа ще з юнацьких років. Так, за часів студентства, як він сам зізнавався, міг залицятися одночасно до чотирьох дівчат.
"Таке було, реально. Тоді мене називали хлопчиком з каталогу. Це було в студентські часи. Тоді мені було це дуже цікаво, але в той же час і важко», - зізнавався артист.
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