Співак Олег Винник, прихильниць якого жартома називають "вовчицями", знайшов новий спосіб розбити пару десятків сердець

На одному з фан-акаунтів Олега Анатолійовича в Instagram опублікували його рідкісні архівні фото. Винник постав ще зовсім молодим, з короткою стрижкою і акуратною борідкою, передає Politeka.net.

"Хто любить за високі моральні гідності, той залишається вірний все життя, тому що він прив'язується до чогось постійного". Платон, "Пир". #олегвинник #містерсчастье #фанаккаунт", - підписав кадри автор поста.

Шанувальниці кинулися обговорювати зовнішність артиста. До речі, сподобалося не всім:

"Олежка, дуже красива фотка нашого улюбленого принца💋 💖 🌟 🌹"

"Тепер ми знаємо, як би виглядав Олег коли підстригся"

"а я не хочу, щоб Олег підстригався"

"Краса не псує ніяку зачіску, браво!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️"

"O. V-самий-самий -💖 💖 💖"

Варто відзначити, Винник несе "хрест" ловеласа ще з юнацьких років. Так, за часів студентства, як він сам зізнавався, міг залицятися одночасно до чотирьох дівчат.

"Таке було, реально. Тоді мене називали хлопчиком з каталогу. Це було в студентські часи. Тоді мені було це дуже цікаво, але в той же час і важко», - зізнавався артист.