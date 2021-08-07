Відомий комік Іван Люленов з "Ліги сміху" розповів про свою участь у "Танцях з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський комік Іван Люленов, який прославився в Україні своєю участю в гумористичному шоу "Ліга Сміху", нещодавно оголосив, що став учасником нового сезону "Танців з зірками". В ефірі шоу "Твій день" на "1+1" хлопець розповів про хвилювання перед участю в танцювальному шоу, а також розкрив секрет перемоги.

Иван Люленов

За словами Івана, "Танці з зірками", це не про танці, а про особистості, важливо бути справжнім. "Цей проект - це великий стрес для учасників, і ніхто не зможе приховати себе справжнього. І саме той, хто буде справжнім, той переможе", - каже комік.

Популярні новини зараз

Лобода після гучної заяви про повернення на батьківщину, розкрила, що чекає українців: "Я вперше..."

Лобода після гучної заяви про повернення на батьківщину, розкрила, що чекає українців: "Я вперше..."

Комаров зі "Світ навиворіт" вперше вийшов на зв'язок після особистої трагедії: "Яку потрібно мати силу..."

Юсипчук після витівки з ексучасницею "Холостяка" заінтригував появою з відомою блондинкою: "Знову весілля?"

У Раді проговорилися про новий локдаун, озвучені терміни: "Ця зараза не піде"
Показати ще

Також Люленов розповів, що поки не знає, хто стане його партнеркою, але він хоче, щоб вона його любила. "Вона повинна мене любити, як партнера, підтримувати, але і чесно вказати на помилки" - говорить артист.

Також він зізнався, що дівчини у нього немає, адже він хоче, щоб все було по-чесному, по любові.

Нагадаємо, Зірка "Ліги Сміху" розповів про гарячий поцілунок з Поляковою, як це було: "Вона мене не забула"

Як повідомляла Politeka, Зірка "Ліги сміху" став учасником "Танців з зірками": з'явилася реакція Кошового.

Також Politeka писала, що У Фагота і Люленова на "Танцях з зірками" з'явився серйозний суперник, названо нове ім'я: "Однозначно фаворит".