Артист розповів, що поки не знає, з ким буде танцювати

Відомий комік Іван Люленов з "Ліги сміху" розповів про свою участь у "Танцях з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський комік Іван Люленов, який прославився в Україні своєю участю в гумористичному шоу "Ліга Сміху", нещодавно оголосив, що став учасником нового сезону "Танців з зірками". В ефірі шоу "Твій день" на "1+1" хлопець розповів про хвилювання перед участю в танцювальному шоу, а також розкрив секрет перемоги.

За словами Івана, "Танці з зірками", це не про танці, а про особистості, важливо бути справжнім. "Цей проект - це великий стрес для учасників, і ніхто не зможе приховати себе справжнього. І саме той, хто буде справжнім, той переможе", - каже комік.

Також Люленов розповів, що поки не знає, хто стане його партнеркою, але він хоче, щоб вона його любила. "Вона повинна мене любити, як партнера, підтримувати, але і чесно вказати на помилки" - говорить артист.

Також він зізнався, що дівчини у нього немає, адже він хоче, щоб все було по-чесному, по любові.

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