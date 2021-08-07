Відома співачка Надія Мейхер поділилася новою фотографією

Як передає Politeka.net, Надія Мейхер є екс-учасницею групи "ВІА-Гра", до того ж вона була в групі більше 10 років. Вона покинула групу тільки в 2011 році, коли дізналася про свою вагітність. Після цього Надія зайнялася сольною кар'єрою. Зараз дівчина активно веде соціальні мережі і радує фанатів новими публікаціями.

Цього разу співачка поділилася новою фотографією з відпочинку. Надія відома своєю ідеальною фігурою. На знімку виконавиця сидить на пляжі в бікіні оливкового кольору. Купальник відмінно підкреслює глибоке декольте дівчини.

"Сонячний день", підписала знімок співачка.

Шанувальники надії засипали її приємними компліментами під публікацією: "Надія! Яка ви все-таки красива! Богиня краси!", "Надія! Ну це вже зовсім інша справа!", "Ви прекрасні!", "Улюблена Віагра", "Дівчина вогонь!", "Надя, ти прекрасна!", "Найкрасивіша, жіночна Віагрянка", "Беллучі відпочиває", "Красуня, як завжди!".

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