Відомий продюсер Володимир Завадюк показав миле фото з дружиною Монатіка Іриною

Як повідомляє Politeka.net, відомий продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк, який часто показує у своєму Instagram кадри із закулісся телевиробництва і зйомок, виклав у своєму мікроблозі несподіване фото з дружиною виконавця Монатіка.

Судячи з геолокації, знімок був зроблений на вході в один з київських готелів. На фотографії Ірина Монатік відображена в чорному топі, поверх якого накинула курточку, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі чарівна посмішка. поруч з нею так само посміхається і Володимир.

У підписі до фотографії Завадюк написав: "Є в моєму житті особливі люди, з якими хочеться створювати і творити. Чи не так, @irinamonatik?". Користувачі відразу прийнялися активно обговорювати нове фото на сторінці продюсера, засипаючи їх з Іриною компліментами: "Які гарні", "Милота", "Саме так, любий друже", "Красиве фото".

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