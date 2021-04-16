Креативный директор шоу «Голос країни» Владимир Завадюк показал эмоциональное фото со съемок с Надей Дорофеевой

Как известно, после распада дуэта «Время и стекло» Надя начала сольную карьеру и даже заняла одно из тренерских кресел в 11-м сезоне «Голосу». При этом, Завадюк, отвечающий за проект, не скрывает, что очень доволен певицей и ее ролью в шоу. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм продюсер поделился новым эмоциональным фото с певицей.

Судя по всему, снимок сделан во время съемок «Голосу». Завадюк и Дорофеева стоят на сцене, а за их спинами виднеется барабанная установка. В руках Надя держит микрофон. В свою очередь, Завадюк на фото буквально светится от счастья, позируя рядом с певицей.

«Ты меня волнуешь, Надя», - подписал кадр продюсер.

В свою очередь, певица оставила ему в комментариях смайлики в виде сердечек.

Подписчики также отреагировали на пост продюсера.

«Надя красотка», «Ну какой счастливый кот», «еще недавно Тине объяснялся...в ютубе даже поженили вас», «Красивые», «Надя очень красивая девушка, и добрая», - пишут люди в комментариях к фото.

Добавим, что ранее Завадюк отзывался о Наде очень лестно.

«Люблю ее. В шоу она раскрылась совсем иначе», - заявлял продюсер.

Напомним, замужней Дорофеевой публично признался в любви продюсер "Голосу країни": "Надя раскрылась совсем иначе".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева в трусах и гольфах пожаловалась на свою проблему, Дантес не выдержал: "Иди...".

Также Politeka писала, что мужу Нади Дорофеевой Дантесу вручили похоронный венок: кадры дерзкой выходки на "Лиге смеха".