Известный продюсер Владимир Завадюк показал милое фото с женой Монатика Ириной

Как сообщает Politeka.net, известный продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк, который часто показывает в своем Instagram кадры из закулисья телепроизводства и съемок, выложил в своем микроблоге неожиданное фото с женой исполнителя Монатика.

Судя по геолокации, снимок был сделан на входе в один из киевских отелей. На фотографии Ирина Монатик запечатлена в черном топе, поверх которого накинула курточку, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице очаровательная улыбка. рядом с ней так же улыбается и Владимир.

В подписи к фотографии Завадюк написал: "Есть в моей жизни особенные люди, с которыми хочется создавать и творить. Не так ли, @irinamonatik?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото на странице продюсера, засыпая их с Ириной комплиментами: "Какие красивые", "Милота", "Именно так, дорогой друг", "Красивое фото".

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