Співак Олександр Пономарьов похвалився знімком, зробленим в басейні
Відомий український співак, композитор і народний артист Олександр Пономарьов активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, де за його життям стежать понад 138 тисяч відданих фанатів.
Зараз 47-річний артист насолоджується відпусткою. І ділиться з шанувальниками відповідними кадрами, передає Рoliteka.net.
«А без окулярів мене часто впізнають і я цим користуюся! 😅 Хорошої п'ятниці!» - підписав артист новий знімок.
"Супер", - "гарного відпочинку", - пишуть фоловери співака в коментарях.
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Раньше Олександр Пономарьов вже ділився кадрами своїх розваг на відпочинку. Так, на одному з відео він відпочивав на яхті, і вирішив похвалитися своїм стрибком у воду. При цьому зануритися співак вирішив разом з камерою, щоб повністю зняти процес.
"Гойдається відео !!! Людей зі слабким вестибулярним апаратом прошу пропустити його!",- підписав відео Пономарьов.
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