Українська співачка, дружина Арсена Мірзояна, Тоня Матвієнко, зважилася на екстремальний метод схуднення
40-річна відома співачка Антоніна Матвієнко розповіла про це на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Артистка вирішила отримати тонку талію за годину.
"Спробувала кріоліполіз - це єдиний спосіб схуднути за одну процедуру. Не боляче зовсім! А працює це так: на проблемну зону ставимо насадку апарату, підключаємо вакуум і вибираємо потрібну температуру заморозки. Жирові клітини охолоджуються при температурі мінус 9 і протягом однієї години гинуть», - розповів артистка.
При цьому вона додала, що не забуває стежити за харчуванням і качати прес.
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Раніше Тоня Матвієнко розповідала, що особливе місце в її раціоні займають каші. Зокрема, гречка. Вона вважається дуже корисною, адже містить багато клітковини, білка і заліза. Ще гречка допомагає в підвищенні рівня гемоглобіну.
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