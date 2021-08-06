Екс-"холостяк" і суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський показав, як проходить його шоу
Макс Чмерковський - україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars», а також перший герой шоу "Холостяк", пише Politeka.net.
Артист став суддею нового сезону проекту "Танці з зірками", а також веде активну діяльність в США, гастролюючи зі своїм шоу по різних містах.
Цього разу Чмерковський поділився кадром свого шоу, на якому струнка брюнетка доторкнулася до нього. В цей час танцюрист стояв прямо і направив погляд перед собою.
"Поза тілесним досвідом кожне шоу", - написав Макс.
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Публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.
"Не можу дочекатися, щоб побачити це !!!", "Це неймовірне шоу. Дякую. ❤ ️ 🙏 🏽 » , «Через це шоу я заплакала! Це було чудово ❤️ 👏", « від номера про те, що він був батьком, у Макса котилися сльози !! 😢 ❤ ️ ", "Красиве шоу, Макс і Вел! Ти пройшов прямо повз мене по проходу і вибрав ту іншу жінку для танців на колінах. Не треба так. Але не хвилюйтеся, я все ще ваша фанатка. 🥰 ",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, п'ятий сезон шоу "Танці з зірками" готується до виходу восени цього року.
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