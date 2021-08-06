Українська співачка, "Холостячка" Злата Огневич вразила розкішним виглядом в літньому сарафані

Як пише Politeka.net, в Instagram-акаунті проекту "Холостячка" з'явилося яскраве фото із зіркою. Артистка позувала в красивому сарафанчику на бретельках. В руках співачка тримала лимони, які показувала на камеру. Бретельку сарафана Злата пікантно спустила з плеча, показавши себе у всій красі. Яскравий макіяж додав шарму її образу.

"Якщо життя підносить тобі лимони, зроби з них лимонад", - написала @zlata.ognevich на своїй сторінці. Ми підтримуємо цю ідею, тому пропонуємо відволіктися від проблем і провести вихідні максимально позитивно", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники шоу залишили кілька компліментів артистці.

"Злата - це скарбничка розумних цитат і фраз", "Я той лимонад вже купу часу роблю. Ще трохи і буде готовий», «яка яскрава», "красуня на всі 100%", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що на Злату Огневич напали недалеко від будинку, подробиці: "переслідував два роки...".

Як повідомляла Politeka, Злату Огневич жорстко розібрали, озвучивши головні недоліки:"навіть додати нічого".

Також Politeka писала, що Злата Огневич відверто заговорила про чоловіків на "Холостячці", натякнувши на закоханість.