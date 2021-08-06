Відома співачка Наталія Могилевська показала зачаровує фото і заговорила про гороскопи
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Наталія Могилевська, яка очолила сотню зіркових членів журі в новому грандіозному шоу "Співають всі", порадувала шанувальників жарким кадром у своєму Instagram. А в підписі до публікації розповіла про свій знак Зодіаку і ставлення до гороскопів.
На новому знімку Наталя відображена в темній кімнаті, вона в сміливій позі вмостилася на підлозі і сперлася на крісло. Перед камерою артистка з'явилася в спокусливій шовковій сукні насиченого синього кольору, яка підкреслила витончені плечі і стрункі ноги. Її волосся зібране в цікаву зачіску, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.
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У підписі до фото Могилевська написала: "вірите в астрологію і гороскопи? Я - Лев. А хто ви За знаком Зодіаку? Поділіться зі мною в коментарях. Психологи наполягають, що гороскопи впливають на людей. Ми просто знаходимо подібності і втілюємо їх в життя своїми руками. Це ефект Розенталя або ефект пророцтв, які самозбуваються. Якщо про левів кажуть, що ми сильні і цілеспрямовані люди, то хочеш чи ні - я піддаюся впливу цього опису".
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