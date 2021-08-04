Украинская певица Наталья Могилевская показала, как отпраздновала свой день рождения
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, в котором собрала самые яркие эпизоды со своего праздника. 46-летняя звезда показала цветы и подарки, которые ей подарили близкие и друзья. Также она показала, как провела мероприятие на яхте. Одета певица была очень необычно - она позировала в розовых очках и платье, которое было похоже на ночнушку.
В комментариях имениннице оставили массу приятных слов.
«Вы самая красивая!», «Happy birthday», «Прекрасный праздник», «Сколько цветов!», «До чего же хорошенькая», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что Могилевская очень любит свой день рождения. У себя в Инстаграм она рассказывала, что в этот праздник «открыты ворота желаний».
«Это лучшее время, когда ты можешь планировать свою будущую жизнь. Это лучшее время, когда ты сосредоточен на себе», - объяснила Могилевская, добавив, что в этот день нужно делать себе подарки.
Напомним, что Могилевская прижалась к юному красавцу, заставив себе завидовать: "Выйти замуж...".
Как сообщала Politeka, день рождения Могилевской на яхте пошел не по плану, что произошло: "У нас авария!".
Также Politeka писала, что Могилевская с хвостом русалки пожаловалась на свой день рождения: "Как у разбитого корыта".