Відома продюсер і співачка Наталія Могилевська здивувала супутниками

Як повідомляє Politeka.net, Наталія Могилевська є легендарною українською артисткою. Також вона відома як продюсер. Нещодавно Наталя оголосила, що стала головною суддею нового українського масштабного шоу "Співають всі". Артистка часто ділиться моментами зі свого життя в соціальних мережах.

Цього разу Наталія Могилевська поділилася новим відео. Артистка запропонувала шанувальником написати про свої таємні бажання і секрети. Їй написали "Мрію вирости і вийти заміж за одного з ваших танцюристів. Ну він правда дуже красивий".

У відповідь Наталя показала відео, де фотографується з трьома чоловіками. Сама артистка в довгій червоній сукні з декольте, пишними рукавами, і розрізом. Відкривши ноги, Наталя показала як вдало займається схудненням. Навколо неї - танцюристи в білих розтебнутих сорочках і чорних брюках. І до одного з них вона близько притулилася.

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