Українська співачка Наталія Могилевська поскаржилася українцям, що не підготувалася до Дня народження

Відома виконавиця через роботу не підготувалася до свята, повідомляє Politeka.net. У своєму Instagram Могилевська розповіла, що поки не знає, як їй вчинити.

Пост красуня підкріпила цікавим фото. Могилевська позувала в чорному топі, надівши на ноги хвіст русалки. Зірка прилягла на край басейну, показуючи ніжні вигини.

"ЗАЛИШИЛОСЯ 2 ДНІ ‼️Відчуваю себе, як біля розбитого корита ☺ я могла б цього року відсвяткувати найпрекрасніший День народження. Але, на жаль, у мене вже немає часу його організувати через кількість зйомок, концертів і проектів цього літа", - написала артистка.

За словами Могилевської, вона не встигла підготуватися до свята, і вона поки не знає, що робити.

"Можу полетіти, зняти яхту, спробувати покликати тих, хто ще не запланував свої вихідні або скористатися вашою офігенною ідеєю 🎉 пишіть свої варіанти, як мені відсвяткувати День народження", - написала Наталя.

"Найкраща організація ДН, це спонтанно відзначити з тими хто поруч, хто тебе згадав і знайшов в цей день", "влаштувати піжамну вечірку😂,і зануритися в дитинство🥳 😊 😉 🍾", - написали користувачі мережі.

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