Українська співачка Наталія Могилевська поскаржилася українцям, що не підготувалася до Дня народження
Відома виконавиця через роботу не підготувалася до свята, повідомляє Politeka.net. У своєму Instagram Могилевська розповіла, що поки не знає, як їй вчинити.
Пост красуня підкріпила цікавим фото. Могилевська позувала в чорному топі, надівши на ноги хвіст русалки. Зірка прилягла на край басейну, показуючи ніжні вигини.
"ЗАЛИШИЛОСЯ 2 ДНІ ‼️Відчуваю себе, як біля розбитого корита ☺ я могла б цього року відсвяткувати найпрекрасніший День народження. Але, на жаль, у мене вже немає часу його організувати через кількість зйомок, концертів і проектів цього літа", - написала артистка.
Галкін відростив вуса і похвалився торсом без футболки, Пугачовій заздрять: "Спокусник з 70-х"
Масштабна пожежа під Одесою, палають тисячі квадратних метрів: перші кадри з місця НП
Пенсії українцям перерахували в кращу сторону: хто отримуватиме в два рази більше
Яна Глущенко з "Дизель шоу" показала красеня-чоловіка, "осідлавши" його на камеру: "Мій неймовірний..."
З'ясувалося, як по-справжньому звуть Могилевську, Каменських та інших зірок українського шоубізу: "На Жмурі далеко не заїдеш"
За словами Могилевської, вона не встигла підготуватися до свята, і вона поки не знає, що робити.
"Можу полетіти, зняти яхту, спробувати покликати тих, хто ще не запланував свої вихідні або скористатися вашою офігенною ідеєю 🎉 пишіть свої варіанти, як мені відсвяткувати День народження", - написала Наталя.
"Найкраща організація ДН, це спонтанно відзначити з тими хто поруч, хто тебе згадав і знайшов в цей день", "влаштувати піжамну вечірку😂,і зануритися в дитинство🥳 😊 😉 🍾", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, схожа на відьму Могилевська зганьбилася дивними розвагами
А ще Politeka писала, що Могилевська зробила пікантний масаж молодому красунчику і спантеличила кадрами
Також Politeka повідомляла, що Могилевська викликала заздрість, притулившись до юного красеня