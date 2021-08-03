Українська співачка Наталія Могилевська потрапила в непередбачену ситуацію на борту яхти

Відома виконавиця другого серпня відзначила 46-річчя, повідомляє Politeka.net. За день до цього артистка поскаржилася в соцмережах, що через напружений графік у неї не вистачило часу на підготовку свята.

Зірка висловила одну з ідей - зняти яхту, і в підсумку так і зробила.

У своїх свіжих сторіс артистка показала "покатушки" по річці, і подякувала шанувальникам і друзям за привітання.

"Дорогі мої! Спасибі вам за привітання, спасибі за подарунки. Мені дуже приємно!

У колі теплих і улюблених друзів, в цьому році мені так приємно, ніжно і спокійно зустрічати мій день народження", - написала Наталя.

Однак свято трохи затьмарила неприємна ситуація.

"У нас аварія! Полетіли наших дві подушки. Отже, операція з порятунку подушок!",- розповіла Могилевська, показуючи дві надувні подушки, що попливли по воді.

В результаті на одну з подушок наїхала яхта, а другу все далі відносив вітер.

"Хто їх буде ловити?", - поцікавилася співачка у подруги.

Варто зазначити, що у співачки все одно був піднесений настрій, вона сміялася і спілкувалася з подругою.

Зазначимо, Наталія Могилевська з 1995 року почала сольну кар'єру. З того часу артистка не втрачає свою популярність.

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