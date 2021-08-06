Известная певица Наталья Могилевская показала завораживающее фото и заговорила о гороскопах

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская, которая возглавила сотню звездных членов жюри в новом грандиозном шоу "Співають всі", порадовала поклонников жарким кадром в своем Instagram. А в подписи к публикации рассказала о своем знаке Зодиака и отношению к гороскопам.

На новом снимке Наталья запечатлена в темной комнате, она в смелой позе умостилась на полу и облокотилась на кресло. Перед камерой артистка появилась в соблазнительном шелковом платье насыщенного синего цвета, которое подчеркнуло изящные плечи и стройные ноги. Ее волосы собраны в интересную прическу, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фото Могилевская написала: "Верите в астрологию и гороскопы? Я – Лев. А кто вы по знаку зодиака? Поделитесь со мной в комментариях. Психологи настаивают, что гороскопы влияют на людей. Мы просто находим сходства и воплощаем их в жизнь своими руками. Это эффект Розенталя или эффект самосбывающихся пророчеств. Если о Львах говорят, что мы сильные и целеустремленные люди, то хочешь или нет - я поддаюсь влиянию этого описания".

Напомним, Могилевская отгуляла день рождения на яхте, с чайками и розовыми облаками: "А потом был...".

Как сообщала Politeka, Могилевская в ночнушке поделилась эксклюзивными кадрами с дня рождения на роскошной яхте: "Сколько цветов!".

Также Politeka писала, что "Співають всі": объявлены дата и время премьеры шоу с Могилевской и сотней звезд украинского шоу-биза.