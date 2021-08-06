Відомий артист балету Олександр Стоянов вразив дивовижним стрибком на Мальдівському пляжі
Як повідомляє Politeka.net, відомий артист балету, прем'єр Національної опери України і чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Зараз артист разом з дружиною-балериною відпочивають на Мальдівах, звідки раз у раз викладають фото в соцмережі.
Так, цього разу Олександр поділився з фанатами дивовижним кадром, який був знятий на красивому пляжі. У момент зйомки артист балети виконує незвичайний стрибок, здається, напружуючи кожну м'язів свого тіла. Виглядає це дуже ефектно, враховуючи, що на ньому одні тільки пляжні шорти.
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Українці просто в захваті від цієї фотографії, Стоянова засипають компліментами в коментарях до публікації: "Чарівно! Браво", "Прекрасний", "Свобода", "Супер", "Вау", "Фантастика!", "Божевільний стрибок, ви просто супер", "Катерина круто зловила момент. Браво, Олександр".
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